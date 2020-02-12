Судьба СНВ-3: как Трамп рушит последний ядерный договор

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США планируют обсудить сокращение ядерных запасов не только с Россией, но и с Китаем.

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«Мы будем вести переговоры с россиянами по вопросам ядерных вооружений и вопросов разоружения. Мне кажется, россияне и президент Путин в этом заинтересованы. Президент Трамп очень в этом заинтересован. Надо подождать и посмотреть, как пойдут эти переговоры. Будем ждать, как в это впишется вопрос Китая, когда подключатся эксперты, когда начнет вырисовываться какое-либо потенциальное соглашение», — сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Речь идет о Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Ровно через год, в феврале 2021 года истекает срок его действия и, чем ближе дедлайн, тем больше крепнет уверенность, что Вашингтон не намерен продлевать соглашение.

О'Брайен также заявил, что США отмечают приверженность российской стороны к переговорам по СНВ-3. В том числе, такую позицию РФ публично транслирует глава государства Владимир Путин, и это, по словам советника Белого дома по нацбезопасности, «радует». Президент США Дональд Трамп настроен так же, однако, Белый дом не может пока прогнозировать дальнейшую судьбу договора, заявил О'Брайен.

Владимир Путин действительно высказывается о необходимости продлить СНВ-3 весьма однозначно.

«Мы вплоть до конца года готовы продлить, просто взять и продлить, действующее соглашение СНВ-3. Если завтра нам пришлют по почте, или мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент, если они готовы.

Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», — говорил президент в декабре.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в конце прошлого года Россия направила США дипломатическую ноту о готовности продлить СНВ-3 без предварительных условий. Однако ответа от Вашингтона до сих пор не поступило, рассказал 11 февраля директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

«Она [администрация президента США] переводит стрелки на Китай, на якобы его растущий арсенал, но сама с китайцами об этом не говорит, либо говорит невнятно», — заявил Ильичев.

Переговоры сторон продолжатся, сообщил Роберт О'Брайен, не приведя больше подробностей на этот счет. При этом понятно, что Белый дом продолжит и дальше настаивать на включении в переговорный процесс Китая. Более того, советник по нацбезопасности президента США выразил надежду, что работа над продлением СНВ-3 окажет давление на Пекин.

«Мы надеемся, что если мы сможем продвинуться в вопросе переговоров по контролю над вооружениями с РФ, это будет давлением на Китай, со стороны Китая будет желание не навлекать на себя расходы, связанные с гонкой вооружений, они захотят присоединиться к этим усилиям», — пояснил О'Брайен.

В то же время Белый дом, судя по всему, не питает иллюзий относительно намерений Пекина включаться в соглашение. «К настоящему моменту Китай, что неудивительно, не заинтересован в контроле над вооружениями <...> У них есть средства, и они очень быстро продвигаются вперед в <...> системах вооружений», — сказал советник Трампа.

Пекин уже ответил на выступление О'Брайена, причем риторика Китая остается неизменной.

«Политика односторонних действий и воинственность, к которым прибегают США, остаются основным препятствием для процесса международного контроля над вооружениями, — заявил сегодня официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. — Мы уже много раз заявляли, что Китай не намерен участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями с Россией и США. Наша позиция ясна и получила понимание со стороны России и международного сообщества».

Китай действительно неоднократно выражал свою позицию и каждый раз, когда из Белого дома поступали заявления о необходимости включить Пекин в переговоры, представителю МИД КНР приходилось повторять одно и то же.

Китай отклоняет приглашения

Соглашение было подписано Россией и США в 2010 году. Документ предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет. Согласно условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить СНВ таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

Вашингтон не дает четкого ответа. Белый дом заявляет о приверженности Дональда Трампа к переговорам по продлению СНВ-3, но настаивает на, судя по всему, невыполнимом условии — присоединения к договору Китая.

Аргументация Пекина достаточно проста — было бы несправедливо присоединяться к договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, когда ядерный арсенал и США, и России превосходит запасы Китая почти в 20 раз.

Официально ядерным оружием владеют девять стран. По данным Стокгольмского международного института, число ядерных боеголовок в мире составляет 13 865 единиц. Россия и США имеют примерно по 6000 боеголовок, за ними следуют Франция с 300, Китай — 290, Великобритания — 200. Индия и Пакистан имеют примерно по 100 боеголовок, Израиль — около 80, Северная Корея — 20-30.

Выходит, что вместе Вашингтон и Москва владеют около 90% от всего ядерного оружия, при этом Пекин не занимает даже третье место по размеру арсенала.

Кроме того, КНР не намерен забывать о собственных интересах, которые, в том числе, основываются и на сдерживании ядерного потенциала Индии, из которой, к слову, поступают тревожные сигналы.

Дело в том, что в августе Нью-Дели отменил автономию провинции Джамму и Кашмир, где преобладает мусульманское население. И это вызвало возмущение у соседнего Пакистана — территория Кашмир остается предметом споров между странами после их разделения в 1947 году с распадом Британской Индии. Территория разделилась по религиозному признаку, однако мусульманский Кашмир остался у Нью-Дели.

Конфликт обострился в связи с решением отменить автономию провинции, режим прекращения огня на линии контроля в Кашмире периодически нарушается. В конце августа министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Нью-Дели может пересмотреть положение своей ядерной доктрины, содержащее обязательство не применять ядерное оружие первыми.

Если это произойдет, то Китай останется единственной ядерной державой, взявшей на себя обязательство о ненападении. В условиях эскалации военного конфликта между ядерными Индией и Пакистаном, Пекину не представляется привлекательной возможность ограничить себя каким бы то ни было договором.

Настойчивость Белого дома

Если у Китая и были малейшие сомнения относительно перспективы включиться в переговорный процесс по сокращение ядерных запасов, то поведение Белого дома и его постоянные призывы, игнорирующие официально высказанную позицию Пекина, окончательно их искоренили.

К тому же, условия Вашингтона не стали новинкой в его политике стратегической безопасности. Белый дом твердил о необходимости включить Китай и в Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Из договора США выходили, в том числе, ссылаясь и на наличие большого числа таких ракет у Китая.

По мнению Пекина, Вашингтон, выходя из основных договоров в области стратегической безопасности, попросту пытается таким образом переложить ответственность на Китай.

Выступая сегодня на брифинге, представитель МИД КНР Гэн Шуан также заявил, что попытки США перекинуть вину на Пекин неубедительны и не будут признаны международным сообществом.

Однако Соединенные Штаты, судя по всему, будут и дальше настаивать на своем. Белый дом утверждает, что КНР должна присоединиться к переговорам, потому что в следующие десять лет Пекин удвоит ядерные запасы.

Для России же действия США выглядят как поиски выхода из СНВ-3.

«Откровенно провокационным выглядит постоянное выдвижение в качестве предварительного условия присоединение к процессу КНР вопреки не раз и очень четко заявленной позиции Пекина»,

— говорил в ноябре в своем выступлении на Московской конференции по нераспространению глава МИД России Сергей Лавров.

Надежды на то, что Китай вдруг согласится стать участником соглашения, практически нет, отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» Виктор Мизин, профессор МГИМО, специалист в области международной безопасности.

«Нельзя по-другому интерпретировать этот призыв Трампа, как просто желание все утопить, это касается, кстати, и идеи включить Китай в какую-то договоренность по ракетам средней и малой дальности. Этот разговор просто бесперспективен», — сообщает эксперт.

Если это так, то единственным шансом на сохранение договора, станет, судя по всему, проигрыш Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре. Демократы критикуют главу Белого дома, в том числе, и за его политику в области стратегической безопасности. Впрочем, и при таком раскладе оставшегося времени может не хватить.

Так или иначе, Россия и США, судя по всему, в ближайшем будущем все же обсудят судьбу СНВ-3. Об этом, в частности, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Думаю, мы будем вести переговоры с российским правительством и президентом Путиным, а не делать это через прессу. Мы сядем [за стол переговоров] с российскими коллегами очень скоро, и мы будем вести речь об этих важных вопросах», — заявил он.