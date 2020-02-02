«Некрасивые события»: за что Путин уволил главу Чувашии

Теперь уже бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев поступил крайне неуважительно по отношению к офицеру МЧС, которого заставил подпрыгнуть за ключами от нового служебного авто, за что и был уволен лично президентом России Владимиром Путиным, пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства», — цитирует Пескова РИА «Новости».

На прошлой неделе в Сети появилось видео с торжественной церемонии вручения ключей от пожарных машин в Чебоксарах. На записи видно, как губернатор, выдавая ключи офицеру МЧС, поднимает руку выше, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. Инцидент произошел 23 января во время смотра аварийно-спасательной техники.

Ролик вызвал резкое осуждение — главу региона обвинили в оскорблении сотрудника МЧС. 27 января инцидент обсуждался комиссией по этике «Единой России». В результате было принято единогласное решение рекомендовать президиуму генсовета исключить экс-губернатора из партии.

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек.

Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению», — заявил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.

В пресс-службе главы Чувашии заявили, что Михаил Игнатьев не желал обидеть сотрудника, губернатор давно знаком с офицером, а сама церемония проходила «на позитивных эмоциях». Тем не менее, в рядах федеральных властей не все зарядились позитивом при просмотре видео, депутаты, сенаторы и министры попросили отставки Игнатьева.

Также, чуть ранее — в начале января — Игнатьев призвал «мочить» работников СМИ и блогеров.

В итоге Путин подписал указ об отставке Игнатьева. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — сказано в указе главы государства.

Временно исполняющим обязанности губернатора Чувашии назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев.

Через несколько дней Николаев подписал указ об отставке правительства республики. По его словам, данный шаг обусловлен ситуацией в регионе.

«Это необходимая процедура в связи с теми событиями, которые сейчас происходят в республике. Но при этом я попросил бы всех исполнять свои обязанности до новых решений. Потому что я думаю, что в ближайшее время мы будем вместе консультироваться. Очевидно, со многими из вас мы продолжим дальнейшую работу», — заявил Николаев на встрече с кабмином.

Чиновники, который позволяют себе хамство в общении с народом, должны наказываться строже, чем простые граждане, пояснил Путин позднее на встрече с общественными деятелями. Заявление было сделано в ответ на инициативу одного из участников встречи о создании отдельного закона, призванного бороться с грубостью должностных лиц.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение. Нужно строже подходить, действующие законы позволяют это сделать», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что необходимо строже вести правоприменительную практику норм, касающихся хамства чиновников.

«Перед законом все должны быть равны. Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления», — отметил президент России.