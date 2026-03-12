Астроном оценил шансы столкновения одной из самых ярких комет с Солнцем

Открытая в начале года комета C/2026 A1 (MAPS) не упадет на Солнце 4 апреля. Она пройдет рядом со светилом и испарится в его короне, заявил РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар Стас Короткий.

«Изучение орбиты кометы MAPS показывает, что она не упадет на Солнце», — сказал астроном.

По его словам, минимальное расстояние кометы от центра Солнца составляет около 857 тысяч километров. Радиус Солнца равен 696 тысячам километров. То есть комета пролетит в 161 тысяче километров от него (плюс минус 1380 километров), уточнил ученый. Он добавил, что 4 апреля в 17:19 по московскому времени комета пройдет у ближней к Солнцу точки.

Комета C/2026 A1 (MAPS) была открыта 13 января в Чили. На данный момент ее орбита хорошо изучена — за последние 52 дня в базе данных Центра малых планет (Гарвард) уже накоплено более 200 астрометрических измерений координат. По мнению Короткого, у кометы есть шанс на развал ядра, когда она будет проходить в непосредственной близости с Солнцем. Он оценил размер ядра кометы примерно в один километр. По его словам, она стремительно набирает яркость и может стать самой яркой за последние 60 лет.

До этого российский астроном-любитель Филипп Романов открыл новый околоземный астероид 2026 CQ3, относящийся к группе Амуров. Объект был обнаружен 15 февраля 2026 года при анализе снимков, полученных на Ливерпульском Телескопе.

Околоземные астероиды — это малые небесные тела, чьи орбиты проходят вблизи орбиты Земли. Такие космические объекты могут сближаться с нашей планетой на сравнительно небольшие расстояния. Их регулярно отслеживают, поскольку часть из них потенциально опасна при пересечении земной орбиты.

