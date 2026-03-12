Торгпредставительство России в Амстердаме «оккупировали» сквоттеры

РИА: в пустующем с 2023 года здании торгпредства РФ в Амстердаме жили сквоттеры

На территории пустующего здания торгового представительства России в Амстердаме на протяжении длительного времени незаконно проживали сквоттеры. Об этом рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Нидерландах.

В диппредставительстве уточнили, что Окружной суд Амстердама признал нахождение сквоттеров на территории представительств незаконным и обязал власти королевства выселить их.

Торговое представительство России в Амстердаме было закрыто в феврале 2023 года по решению властей Нидерландов на фоне обострения дипломатических отношений между странами. Одновременно с этим Амстердам потребовал сократить число российских дипломатов в королевстве и закрыть нидерландское генконсульство в Санкт-Петербурге. Это решение в Москве посчитали недружественным шагом, нацеленным на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений, и пообещали ответить.

После закрытия здание торгового представительства оставалось пустым.

