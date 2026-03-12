Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

Иранский авиационный колледж атакован с воздуха

Al Hadath: в Иране атаковали с воздуха авиационный колледж
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Авиационный колледж в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, подвергся атаке с воздуха. Об этом сообщает местный телеканал Al Hadath.

По информации журналистов, в городе раздались взрывы, в небе над Исфаханом были замечены военные самолеты.

Информация о возможном ущербе или пострадавших пока не приводится.

В конце февраля начальная школа для девочек в иранском Минабе попала под удар в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран продемонстрировал забитые оружием подземные тоннели.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!