Юрист рассказала, кому нужно заменить водительские права в 2026 году

Юрист Земскова: водителям грозит штраф до 15 тыс. рублей за просроченные права
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Водителям, у которых срок действия водительских удостоверений истекает в 2026 году или был автоматически продлен в 2022–2023 годах, необходимо заменить права в этом году. Об этом рассказала РИА Новости юрист Галина Земскова.

Она напомнила, что с 1 января 2026 года в России прекратилось автоматическое продление водительских удостоверений. Поэтому обязанность по их замене возникает сразу у нескольких категорий водителей.

По словам юриста, в первую очередь это касается автомобилистов, у которых срок действия прав заканчивается 1 января 2026 года и позже — на них правило о продлении на три года больше не распространяется. Также заменить удостоверения должны водители, чьи права ранее были автоматически продлены, например если их срок истекал в 2022–2023 годах. В 2026 году для них наступает крайний срок обязательной замены документов.

Земскова добавила, что основаниями для замены прав могут быть не только окончание стандартного 10-летнего срока действия. Сделать это необходимо и при изменении персональных данных, например при смене фамилии, в случае утраты или порчи удостоверения, а также при изменении медицинских показаний, которые могут повлиять на возможность управления автомобилем.

Юрист также предупредила, что управление автомобилем с водительским удостоверением с истекшим сроком действия может привести к штрафу от 5 до 15 тыс. рублей.

Ранее в России предложили признать электросамокатчиков полноценными водителями.

 
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
