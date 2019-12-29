Снова в топе: немцы назвали Путина одним из ключевых политиков

Соцопрос, проведенный институтом YouGov среди жителей Германии, выявил наиболее влиятельных мировых политиков. Как сообщает газета Welt am Sonntag, на первом месте оказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее роль назвали ключевой 22% участников опроса.

Президента России Владимира Путина наиболее влиятельным политиком назвали 20% немцев, участвовавших в опросе. На третьем месте — президент Франции Эммануэль Макрон, его имя вспомнили 19% респондентов.

Американский президент Дональд Трамп — на четвертой позиции, его «наиболее влиятельным» назвали 16% участников опроса. Еще 12% немцев назвали имя Урсулы фон дер Ляйен – главы Еврокомиссии и экс-министра обороны Германии.

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Однако почти треть, 29% участников опроса считают, что никто из власть предержащих не даст решительный ответ на актуальные общемировые вызовы.

Владимир Путин не в первый раз попадает в рейтинги самых влиятельных политиков мира. Пару дней назад издание Financial Times включила Путина в список из 50 человек, определивших облик уходящего десятилетия. Кроме российского лидера в рейтинг включены 18 политиков, 22 предпринимателя и девять общественных деятелей. Вместе с Путиным в списке FT оказались президент США Дональд Трамп, экс-президент Барак Обама, канцлер Ангела Меркель, лидер Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель компартии Китайской народной республики Си Цзиньпин.

В рейтинг также включили экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и главу корпорации Apple Тима Кука.

В 2018 году президент России Владимир Путин уступил председателю КНР Си Цзиньпину первое место рейтинга самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. Российский лидер занимает верхние строчки на протяжении четырех лет, что является «беспрецедентным» фактом, отметили в издании.

В марте того же года победивший на выборах Путин появился на обложке журнала Time в императорской короне. В октябре 2017 года британский журнал The Economist поместил Владимира Путина на обложку в образе «рожденного царя» — президент России облачен в мундир из листов стали с эполетами из баллистических ракет и огромной красной звездой на шее с аксельбантами из цепей. В качестве медалей изображены серп и молот, руки заключенного, глаз и золотой полуостров Крым вместе с куклой Lucky Troll с лицом президента США Дональда Трампа.

Впервые Путин появился на обложке знаменитого издания в марте 2000 года. Заголовок статьи гласил: «Выйти из тени. Но человек, который станет следующим президентом России, остается загадкой».

Основным вопросом статьи был сам Путин — вернее, сможет ли он «изменить страну перед тем, как она изменит его самого».

В сентябре 2013 года европейский выпуск Time вышел с заголовком «Мир глазами Путина», а портрет Путина сопровождался заявлением о «слабой и колеблющейся Америке» и «богатой возрождающейся России». Российского же лидера, по мнению авторов статьи, «не волнует мнение других о нем».

Россия тоже регулярно оказывается в списках великих мировых держав. В середине декабря издание US News совместно с университетом Уортон отдало России второе место среди «самых влиятельных» стран.

«Когда они [эти страны] что-то обещают, то хотя бы кто-то в мире точно верит, что это будет выполнено», — говорится в пояснении к рейтингу.

Список стран составлялся на основе пяти характеристик: фигура главы государства, активность в международных альянсах, экономический, политический и военный потенциал. Первое место заняли США — страна с самым высоким ВВП в мире и огромным военным бюджетом ($738 млрд на 2020 год). Эксперты отметили высокий уровень влияния на мир американской поп-культуры — музыки, кино и телевидения. Кроме того, фигуру президента США Дональда Трампа они назвали «спорной».

Россия, как уже было сказано, на втором месте с очень мощной и профессиональной армией. Издание указывает на размеры страны — самые большие в мире, а также отмечает «в основном авторитарный» характер управления страной на протяжении большей части ее более чем тысячелетней истории.

Причем среди «лучших стран» Россия заняла 24 место. Среди проблем эксперты назвали низкую открытость для бизнеса и среднее качество жизни. При этом внимание они обратили на высокий уровень культурного влияния, исторического наследия и талантливых людей.