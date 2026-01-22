Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ситуацию в Европейском союзе с «массажным салоном». Его цитируют «Известия».

«К ЕС применимо то же правило, что и к массажному салону: если дела идут плохо, недостаточно поменять кровать — нужно менять персонал», — сказал глава словацкого кабмина.

Также политик раскритиковал нынешний курс Евросоюза, заявив, что «единственное», что сегодня движет сообществом, — «ненависть к Российской Федерации».

19 января Фицо заявил, что некоторые страны ЕС, которые в мае 2025 года запрещали пролет над своей территорией на парад Победы в Москве, теперь говорят о необходимости диалога с Россией.

Премьер Словакии прилетал в Москву на Парад Победы в мае 2025 года. Тогда несколько европейских стран запретили Фицо пролет над своей территорией. Словацкой делегации тогда пришлось изменить маршрут и лететь через Румынию, Болгарию, Турцию и Армению, что увеличило время в пути с двух до шести часов.

Ранее Фицо призвал Евросоюз сбросить «антироссийские очки».