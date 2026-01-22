Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Премьер Словакии сравнил ЕС с «массажным салоном»

Фицо сравнил ЕС с «массажным салоном», в котором необходимо «менять персонал»
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ситуацию в Европейском союзе с «массажным салоном». Его цитируют «Известия».

«К ЕС применимо то же правило, что и к массажному салону: если дела идут плохо, недостаточно поменять кровать — нужно менять персонал», — сказал глава словацкого кабмина.

Также политик раскритиковал нынешний курс Евросоюза, заявив, что «единственное», что сегодня движет сообществом, — «ненависть к Российской Федерации».

19 января Фицо заявил, что некоторые страны ЕС, которые в мае 2025 года запрещали пролет над своей территорией на парад Победы в Москве, теперь говорят о необходимости диалога с Россией.

Премьер Словакии прилетал в Москву на Парад Победы в мае 2025 года. Тогда несколько европейских стран запретили Фицо пролет над своей территорией. Словацкой делегации тогда пришлось изменить маршрут и лететь через Румынию, Болгарию, Турцию и Армению, что увеличило время в пути с двух до шести часов.

Ранее Фицо призвал Евросоюз сбросить «антироссийские очки».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27687595_rnd_8",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+