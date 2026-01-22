Размер шрифта
Адель камня на камне не оставила от дома Сильвестра Сталлоне

Певица Адель оставила нетронутым в доме Сталлоне только бассейн
Mansion Global

Некогда оформленный в средиземноморском стиле особняк актера Сильвестра Сталлоне полностью переделан по желанию его новой владелицы Адель. Об этом пишет Daily Mail.

Как пишет издание, Адель «камня на камне» не оставила от купленного в 2022 году поместьях. Нетронутым остался только бассейн, украшенный статуей Сталлоне в образе его самого известного киногероя — боксера Рокки с поднятым в победном жесте кулаком.

Однако, как рассказывают очевидцы, бассейн не чистят — он зарос тиной.

Особняк Адель оформлен в белых и серых тонах. В отличие от дома Сталлоне, в нем предусмотрены большие видовые окна.

Эксперт по ремонту Ли Энн Рейнс предположила, что ремонт обойдется британской звезде в десятки миллионов долларов и продлится еще около пяти лет.

«Когда все будет готово, разумно ожидать, что инвестиции в сданный и обставленный дом будут эквивалентны той сумме, которую она за него заплатила, — более 50 миллионов долларов», — сказала она.

