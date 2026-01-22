Размер шрифта
Экс-футболиста «Рубина» обвинили в изнасиловании

Экс-футболиста «Рубина» и еще двух игроков сборной Перу обвинили в изнасиловании
Бывшему защитнику казанского «Рубина» Карлосу Самбрано и игрокам сборной Перу Мигелю Трауко и Серхио Пенью выдвинуты обвинения по делу об изнасиловании. Об этом сообщает телеканал America 24.

Заявление в суд Буэнос-Айреса подала 22-летняя гражданка Аргентины. По ее словам, инцидент произошел в одном из отелей Монтевидео (Уругвай).

По данным заявления, девушка была знакома с Карлосом Самбрано. После совместного ужина она с подругой была приглашена в место проживания команды, где позже появились еще двое футболистов. По чего в отношении нее были совершены насильственные действия сексуального характера. При обращении в суд она пояснила, что не стала сразу заявлять в полицию Уругвая из-за страха, растерянности и нахождения в другой стране.

Вернувшись в Аргентину, девушка прошла медобследование и передала одежду для экспертизы; планируется проведение анализа ДНК.

36-летний Карлос Самбрано за карьеру выступал за «Шальке», «Санкт-Паули», «Айнтрахт», ПАОК, казанский «Рубин», киевское «Динамо», «Базель» и «Бока Хуниорс», а также провел 84 матча за сборную Перу. Все трое футболистов в настоящее время выступают за перуанский клуб «Альянса Лима».

Ранее олимпийского чемпиона начали судить за изнасилование дочки тренера.

