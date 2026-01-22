ПАОК с Оздоевым одержал победу над «Бетис» в Лиге Европы

Греческий ПАОК обыграл испанский «Бетис» в матче общего этапа Лиги Европы.

Встреча проходила Салониках и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Голами в составе победителей отметились Андрия Живкович и Георгиос Якумакис, реализовавший пенальти.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и получил желтую карточку в начале второго тайма. Футболист был заменен на 89-й минуте встречи. Его одноклубник и соотечественник, нападающий Федор Чалов, не попал в заявку на этот матч.

ПАОК, набравший 12 очков, занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Лиги Европы, в то время как «Бетис» с 14 очками находится на 5-м месте.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

