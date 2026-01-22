«Жизнь в мусорном ведре»: Болгар покидает особняк, где жила Дуровым

Блогерша Ирина Болгар рассказала, что покидает дом в Швейцарии, где жила с предпринимателем Павлом Дуровым и их тремя детьми. Новым постом она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Все, что осталось от нашей прошлой жизни, оказалось в мусорном ведре. Но я не сдаюсь! Остаюсь сильной и сохраняю достоинство», — написала она.

Болгар также опубликовала архивные фото Дурова с сыновьями. Она заявила, что сохранила достоинство несмотря на то, что закон против нее «использовали как инструмент манипуляции» и «разрушили внешнюю структуру» ее жизни.

«Внутренне я благодаря этим испытаниям выросла, вышла на новый уровень», — делится блогерша.

Об отношениях с Дуровым Болгар заявила в 2024 году. В октябре 2024 года Болгар заявила, что Павла Дурова лишили родительских прав за неуплату алиментов. О том, что женщина подала уголовный иск в Швейцарии против предпринимателя, стало известно в конце августа. Тогда женщина обвинила бывшего избранниках в избиении одного из сыновей, изменах и нежелании оказывать материальную поддержку.

Ранее Ирина Болгар избавилась от всего имущества в России.