«Мы знаем, что они болваны»: польский профессор о властях США

Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский, который также является членом Национального совета по развитию при президенте Польши, издал книгу. В ней идет речь о польско-российских отношениях. Кроме того, автор дает резкую критику действиям американских властей, называя их «болванами». Об этом пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.

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Отмечается, что Модзелевский известен, прежде всего, как налоговый консультант. Но он также занимается «экономической и исторической публицистикой», которая затрагивает, в частности, тему России и польско-российских отношений. Название его недавно вышедшей книги звучит так: «Польша — Россия. 1919 год: размышления о прошлых столетиях».

Не стесняясь эмоциональных формулировок, польский публицист пишет, что Польша отказалась от участия в международной политике, «подвергаясь унижениям и оскорблениям со стороны наших «стратегических партнеров». Эти самые «партнеры», продолжает Модзелевский, активно пользовались тем, что польские власти «оказались в политической изоляции и сделали ненависть к России частью официального курса».

«За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны», — так характеризует власти США Модзелевский, комментируя Ближневосточную конференцию в Варшаве.

В то же время он считает неверной закупку вооружений у заокеанских партнеров. «Мы, как обычно, выставили себя идиотами, покупая за миллиарды какие-то списанные вооружения у американцев, привыкших унижать своих покупателей», — утверждает автор книги.

Что касается израильских политиков, то, мнению Модзелевского, они провоцировали польские власти, чтобы Польша «отплатила тем же самым, дав им возможность заявить о «польском антисемитизме», который, как всем известно, мы «впитали с молоком матери».

Между тем центральной темой книги стали российско-польские отношения, что становится известно сразу – из заглавия. Он считает, что в настоящее время «тоже есть те, кто наживается на нашей глупости, пугая нас некой «угрозой».

«Мы знаем, кого выставляют дьяволом: «путинскую Россию». Она нам «угрожает», значит, нам нужно вооружаться, но сами произвести оружие мы не можем, нам следует купить его у наших верных друзей (ведь дружба требует жертв). Интересно, кто из политиков на самом деле парализован страхом перед Москвой, а кто боится ее за вознаграждение?» — задается вопросом Модзелевский.

Вместе с тем автор издания Dziennik Gazeta Prawna в материале вспоминает слова нынешнего президента Польши Анджея Дуды о нынешних отношениях с Россией. «Нам бы хотелось, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, она вновь демонстрирует свое неприятное для нас имперское обличье. Мы не хотим находиться в российской сфере влияния», — сказал он в июне, выступая в Вашингтоне.

Польский лидер также добавил, что рад тому, что на сегодняшний день Польша «смело может назвать себя — в том числе благодаря военному присутствию в Польше США и НАТО — частью Запада».

По мнению автора материала, «шокирующими» выглядят высказывания Модзелевского на тему границ. «Раз мы не протестовали против передвижения границ в Европе, следовало понимать, что изменений будет больше, ведь начало новой истории этого региона мира положило «объединение Германии», — пишет он.

Вместе с тем он затрагивает тему присоединения Крыма к России, которое произошло в 2014 году после референдума, на котором свое мнение выразило большинство жителей региона.

«Наши протесты против «аннексии Крыма», которую «никогда не признает» польское руководство, выглядят смехотворными и напоминают жалобы обманутого ребенка: мы позволили обвести себя вокруг пальца, и от этого нам очень плохо», — уверен член Нацсовета по развитию при президенте Польши.

В статье также приводится ответ пресс-секретаря польского лидера Блажея Спихальского на вопрос о согласовании взглядов Модзелевского с занимаемой им должностью.

«В состав Национального совета по развитию входит более 100 представителей разных кругов. Профессор Модзелевский работает в секции «Экономика, труд, предпринимательство», а не в секции «Безопасность, оборона, внешняя политика». Не знаю, обсуждал ли президент с ним внешнеполитические вопросы», — ответил Спихальский изданию.