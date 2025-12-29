Москвариум проведет морские новогодние мастер-классы

В Москвариуме пройдут мастер-классы в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» и проекта «Зима в Москве». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

4 января жители и гости столицы смогут изготовить уникальную гирлянду из деревянных фигурок морских обитателей. 7 января с 17:00 до 19:00 пройдет мастер-класс «Новогоднее морское украшение саше для елочки».

Центр знаний Москвариума утренние творческие встречи. 3 января с 10:00 до 12:00 состоится мастер-класс «Морские обитатели на елочке», где можно будет изготовить необычные игрушки в виде удивительных рыб, осьминогов и других морских созданий. 6 января в то же время участники мероприятия смогут сотворить «Волшебных медуз».

5 января в 17:00 гостей ждет творческое занятие по созданию панно «Новогодняя капибара».

Как отмечают в пресс-службе, уже состоялось несколько мастер-классов. К примеру, «Волшебная открытка» от детского издательства «Ламинария». В компании выдры Фени, символа Москвариума, жители и гости столицы нарядили елку и создали яркую поздравительную открытку.

