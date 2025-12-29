Размер шрифта
Появились фото прощания с Верой Алентовой

Появились фото прощания с Верой Алентовой в Театре имени Пушкина
Появились первые кадры с церемонии прощания с народной артисткой России Верой Алентовой. Кадры публикует Life.ru.

Народная артистка России Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 84 лет. Она пришла отдать дань уважения памяти коллеги Анатолия Лобоцкого в театр имени Маяковского, но внезапно почувствовала себя плохо. Актрису срочно доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Прощание с Верой Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина, где она служила много лет. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым.

Вера Алентова начала свою карьеру после окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году. Тогда она присоединилась к труппе Театра имени Пушкина, а с 2009 года преподавала во ВГИКе.

Любовь зрителей и статус иконы своего поколения Алентовой принесла роль Катерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит». Эта картина, получившая в 1981 году премию «Оскар» как лучший иностранный фильм, навсегда вошла в историю кино. Среди других известных работ актрисы — фильмы «Завтра была война», «Ширли-мырли» и популярный сериал «Бальзаковский возраст».

Ранее скончался композитор блокадного Ленинграда Александр Мерлин.

