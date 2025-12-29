Размер шрифта
Суд в Туве арестовал подростка, ударившего ножом сверстника

В Туве арестовали студента техникума, ударившего ножом сверстника
РИА Новости

Суд в Туве арестовал учащегося Ак-Довуракского горного техникума, обвиняемого в убийстве 17-летнего подростка во время школьной елки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Отмечается, что студенту техникума предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

27 декабря сообщалось, что в населенном пункте Барун-Хемчикского района в Туве было совершено нападение с ножом на ученика старших классов. Все произошло во время новогоднего праздника. Предполагалось, что напавшим мог быть бывший учащийся этой школы, с которым у пострадавшего мог произойти конфликт. Нападавший является учеником Ак‑Довуракского горного техникума.

До этого в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил.

Ранее на Урале пьяный «смотрящий» напал на сотрудника пункта выдачи заказов с ножом.

