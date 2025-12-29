Размер шрифта
Российские военные взяли в плен бойцов ВСУ, пришедших в Купянск с особым заданием

Минобороны: ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ, отправленных для фотосессии в Купянск
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли в плен украинских бойцов, которых командование отправило в Купянск в Харьковской области, чтобы сделать фотографии, доказывающие их присутствие в населенном пункте. Об особом задании командования рассказал один из пленных Сергей Гусар на видео Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

По его словам, командование распорядилось незаметно проникнуть на территорию Купянска и провести там фото- и видеосъемку, чтобы создать видимость присутствия украинских военнослужащих в городе. Однако российские военные не дали противнику осуществить задуманное и взяли бойцов ВСУ в плен.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ взяли под контроль Купянск в Харьковской области. В городе и около него заблокирована значительная группировка ВСУ, отметил глава государства.

Однако украинская армия не оставляет попыток вновь прорваться в город. 27 декабря Минобороны сообщило, что за двое суток Вооруженные силы Украины пять раз пытались контратаковать на этом направлении. Как утверждает Telegram-канал Mash, их цель — «любой ценой отбить город до Нового года». Однако все атаки успешно отражаются, подчеркнули в оборонном ведомстве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что успехи ВС РФ сделали ненужным вывод ВСУ.

