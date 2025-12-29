В Минфине не оценили идею проведения всероссийской лотереи кассовых чеков

Минфин не планирует проводить лотерею кассовых чеков для «обеления» экономики теневого сектора, вместо этого ведомство в пять раз увеличит штрафы для предпринимателей за торговлю без кассового аппарата. Как стало известно «Газете.Ru», об этом говорится в ответе ведомства на обращение зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.

«Организация и проведение «единой лотереи кассовых чеков» на территории Российской Федерации в новой правовой реальности является избыточной мерой, не приводящей к значительному дополнительному фискальному эффекту, при этом требующей бюджетных расходов и административных ресурсов», — заявили в Минфине.

В ведомстве признали, что, по экспертной оценке, в сегменте массовой торговли в серой зоне находится не менее 20% выручки. Для ее легализации чиновники планируют предпринять ряд ужесточений законодательства. Так, при нарушении работы с кассовым аппаратом предпринимателей будет ждать штраф, в то время как сегодня предпринимателя сначала предупреждают и штрафуют лишь со второго выявленного случая. Сам размер штрафов увеличится многократно.

«Уравнивается ответственность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушения в сфере законодательства РФ о применении контрольно‑кассовой техники. Предусматривается пятикратное увеличение минимального размера административного штрафа за неприменение контрольно‑кассовой техники (с 30 тыс. руб. до 150 тыс. руб.) Вводится дифференцированный подход: за повторное в течение года нарушение минимальный штраф удваивается, а за нарушение, допущенное более двух раз, увеличивается пятикратно», — отметили в министерстве.

Ведомство также указало, что грядущие изменения предусматривают внедрение системы автоматизированного контроля безналичных расчетов для устранения существующего пробела, при котором безналичный платеж не всегда сопровождался выдачей кассового чека. Информация о безналичных транзакциях от кредитных организаций будет в автоматическом режиме сверяться с данными кассовых чеков. Это предотвратит саму возможность скрыть выручку при приеме безналичных платежей, делая каждую операцию прозрачной для налоговых органов.

«Вместо заинтересовывания людей в легализации бизнеса, вместо создания стимулов для обеления экономики и перетока потребителей из нелегального сектора в легальный Минфин уповает на ужесточение репрессий, в том числе при помощи создания над бизнесом новой затратной административной надстройки. Принуждение вместо инициативы и выгоды — вот новый лозунг торжествующих либералов. Даже странно, что идеологическим предшественникам этих «эффективных менеджеров» не нравились рабовладение и крепостное право», — рассказал «Газете.Ru» депутат Делягин.

В ноябре Михаил Делягин обратился к министру финансов Антону Силуанову с идеей проводить «чековую лотерею» в России. Депутат обратил внимание на оценку экспертов, согласно которой доля теневой экономики в России составляет 15–20 % ВВП. Учитывая грядущую налоговую реформу и сокращение налоговых льгот, она может увеличиться, считает Делягин. Для усиления фискального контроля и борьбы с теневым сектором он предложил проводить единую лотерею кассовых чеков — по примеру Тайваня.

