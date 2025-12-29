Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Наталья Штурм призвала жену звезды «Счастливы вместе» показать следы побоев

Певица Штурм поддержала Виктора Логинова после обвинений в абьюзе
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале заявила, что ее «задолбали ноющие» жертвы абьюза на фоне обвинений в абьюзе Виктора Логинова.

Штурм заявила, что не верит жене Логинова Марии Гуськовой, которая рассказала о рукоприкладстве в семье. Певица призвала показать следы побоев. Артистка встала на сторону звезды «Счастливы вместе» в этом скандале.

«Лезут все, кому не лень, урвать кусок славы и мочат своих мужей. Раз партнер знаменитый — значит, надо монетизировать, так выходит. Сидела бы тихо, тихо развелась. Вся фальшивая: и интонации, и ламинированные волосы. Короче, побои в студию!» — заявила певица.

Мария Гуськова публично заявила, что требует развода с Виктором Логиновым. По ее словам, в этих отношениях она страдала и морально, и физически. Актриса поделилась, что на фоне стресса похудела до 38 кг, и сейчас требует, чтобы супруг подписал заявление о разводе.

Кроме того, Гуськова утверждает, что Логинов изменял ей в браке. Она опубликовала переписку, в которой актер якобы общался с предполагаемой любовницей. Сам Виктор Логинов пока не комментирует обвинения жены.

Ранее Наталья Штурм попросила у Деда Мороза мужчину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27528163_rnd_3",
    "video_id": "record::7d6285d5-2ba5-466c-b5ed-38c251fe0cfc"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+