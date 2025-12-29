Наталья Штурм призвала жену звезды «Счастливы вместе» показать следы побоев

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале заявила, что ее «задолбали ноющие» жертвы абьюза на фоне обвинений в абьюзе Виктора Логинова.

Штурм заявила, что не верит жене Логинова Марии Гуськовой, которая рассказала о рукоприкладстве в семье. Певица призвала показать следы побоев. Артистка встала на сторону звезды «Счастливы вместе» в этом скандале.

«Лезут все, кому не лень, урвать кусок славы и мочат своих мужей. Раз партнер знаменитый — значит, надо монетизировать, так выходит. Сидела бы тихо, тихо развелась. Вся фальшивая: и интонации, и ламинированные волосы. Короче, побои в студию!» — заявила певица.

Мария Гуськова публично заявила, что требует развода с Виктором Логиновым. По ее словам, в этих отношениях она страдала и морально, и физически. Актриса поделилась, что на фоне стресса похудела до 38 кг, и сейчас требует, чтобы супруг подписал заявление о разводе.

Кроме того, Гуськова утверждает, что Логинов изменял ей в браке. Она опубликовала переписку, в которой актер якобы общался с предполагаемой любовницей. Сам Виктор Логинов пока не комментирует обвинения жены.

Ранее Наталья Штурм попросила у Деда Мороза мужчину.