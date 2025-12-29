Размер шрифта
ФАС возбудила дело против «Дымовского колбасного производства»

ФАС возбудила дело против «Дымова» по жалобе Останкинского мясокомбината
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении крупного производителя колбас и мясных деликатесов - ООО «Дымовское колбасное производство». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно пресс-релизу ФАС, в службу обратилось АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», которое с 1993 года производит и реализует колбасные изделия под брендом «Останкино», в том числе с 2001 года - колбасу «Праздничная». В начале 2000-х годов это обозначение также стали использовать другие компании для маркировки колбасной продукции.

В 2022 году ООО «Дымовское колбасное производство» получило право на использование товарного знака «Праздничная». После регистрации компании подали иски о взыскании компенсации с индивидуальных предпринимателей, которые продавали колбасу с таким же названием в 2019 и 2021 годах. В результате ряд производителей решил отказаться от выпуска данной продукции.

По словам заявителя, несмотря на это, ООО «Дымовское колбасное производство» продолжило препятствовать использованию обозначения «Праздничная», направляя претензии и подавая исковые заявления в суд.

Ранее ФАС решила, что ЛСР обманывает россиян своей рекламой рассрочки.

