«Эта страна так легко меня приняла»: чем гордится бывшая российская теннисистка

Теннисистка Касаткина: горжусь, что представляю Австралию
Tingshu Wang/Reuters

Бывшая российская теннисистка, 37-я ракетка мира Дарья Касаткина высказалась о выступлениях за Австралию. Она призналась, что гордится возможностью представлять это государство.

«Наконец-то я могу сказать, что это новое начало, и я полностью готова. Невероятно горжусь тем, что представляю страну, которая так легко меня приняла.

Я чувствую себя хорошо, потому что вернулась в свою лучшую форму, играю в теннис. Честно говоря, это здорово. С нетерпением жду возвращения на теннисный корт, чтобы почувствовать поддержку болельщиков», — цитирует спортсменку пресс-служба Australian Open.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли ДжинКинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Соболенко подарила российские сладости австралийскому теннисисту.

