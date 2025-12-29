Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Советская певица Дасковская умерла на 80-м году жизни

Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнившая песню «Прекрасное далеко»
Соцсети

Певица Татьяна Дасковская, известная по исполнению песен в советских кинофильмах, скончалась в ноябре на 80-м году жизни. Об этом свидетельствуют данные на портале «Кино-театр.ру».

«Годы жизни 25.06.1946 — 20.11.2025 <…> Похоронена на Заборьевском кладбище, Московская область, городской округ Домодедово», — указано на сайте.

Татьяна Дасковская родилась в Москве в 1946 году и получила образование хормейстера. В 1971 году впервые заявила о себе в кино, исполнив песню «Будь со мной» в фильме «Вера, Надежда, Любовь». За время работы на «Мосфильме» и киностудии имени М. Горького она приняла участие в озвучивании более 200 картин.

Именно ее голос звучит в знаменитой песне «Прекрасное далеко» из телефильма «Гостья из будущего». Дасковская также участвовала в музыкальном оформлении фильмов «Точка, точка, запятая…», «Лиловый шар», «Кольца Альманзора», «Жили три холостяка», «Одиноким предоставляется общежитие».

В 1999 году она переехала в Германию, где продолжила творческую деятельность как театральная актриса и вокалистка.

Ранее умерла актриса Брижит Бардо.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27527923_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+