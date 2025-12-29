Советская певица Дасковская умерла на 80-м году жизни

Певица Татьяна Дасковская, известная по исполнению песен в советских кинофильмах, скончалась в ноябре на 80-м году жизни. Об этом свидетельствуют данные на портале «Кино-театр.ру».

«Годы жизни 25.06.1946 — 20.11.2025 <…> Похоронена на Заборьевском кладбище, Московская область, городской округ Домодедово», — указано на сайте.

Татьяна Дасковская родилась в Москве в 1946 году и получила образование хормейстера. В 1971 году впервые заявила о себе в кино, исполнив песню «Будь со мной» в фильме «Вера, Надежда, Любовь». За время работы на «Мосфильме» и киностудии имени М. Горького она приняла участие в озвучивании более 200 картин.

Именно ее голос звучит в знаменитой песне «Прекрасное далеко» из телефильма «Гостья из будущего». Дасковская также участвовала в музыкальном оформлении фильмов «Точка, точка, запятая…», «Лиловый шар», «Кольца Альманзора», «Жили три холостяка», «Одиноким предоставляется общежитие».

В 1999 году она переехала в Германию, где продолжила творческую деятельность как театральная актриса и вокалистка.

