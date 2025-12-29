Названа популярная процедура, втрое повышающая риск развития рака кожи

Использование соляриев почти в три раза увеличивает риск развития меланомы — самой агрессивной формы рака кожи. К такому выводу пришли американские исследователи, которые впервые выяснили, какие именно мутации в ДНК вызывают ультрафиолетовые лампы. Работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

Поводом для исследования стали клинические наблюдения дерматологов. Врач и ученый из Северо-Западного университета Педрам Герами отметил, что к нему все чаще обращались молодые женщины с множественными меланомами, в том числе на участках тела, обычно защищенных от солнца — например, на спине или ягодицах.

Ученые сравнили медицинские данные трех тысяч человек, пользовавшихся соляриями, с контрольной группой того же возраста. Меланома была диагностирована у 5% посетителей соляриев и лишь у 2% тех, кто ими не пользовался. Даже после учета возраста, солнечных ожогов и наследственной предрасположенности риск меланомы у любителей искусственного загара оказался выше в 2,9 раза.

Кроме статистического анализа, исследователи изучили биологический механизм повреждения кожи. Они секвенировали 182 биопсии, сосредоточившись на меланоцитах — клетках, образующих родинки и меланому. Оказалось, что у пользователей соляриев в этих клетках почти вдвое больше мутаций.

«Если кожа уже наполовину повреждена, то для запуска меланомы требуется совсем немного дополнительного воздействия», — пояснил Герами. По словам соавтора работы Бишал Тандукар, особенно тревожно, что у людей 30–40 лет, регулярно посещавших солярии, мутаций оказалось больше, чем у людей старше 70 лет из общей популяции.

Одна из участниц исследования, жительница Чикаго Хайди Тарр, перенесла меланому после активного посещения соляриев в юности. Сейчас она говорит, что особенно обеспокоена популяризацией загара в социальных сетях среди подростков. «Если вы думаете о солярии — или разрешить ли его ребенку, — мой совет один: не используйте их», — подчеркнула она.

По данным Международного агентства по изучению рака, более 80% меланом связаны с воздействием ультрафиолета. Солярии уже отнесены к высшей категории канцерогенного риска — наравне с курением и асбестом. В ряде стран они полностью запрещены, в других — ограничены для несовершеннолетних.

Авторы работы подчеркнули, что их данные дают прямое молекулярное доказательство вреда соляриев и могут стать аргументом для ужесточения регулирования. В качестве безопасной альтернативы они рекомендуют использовать автозагар или спреи, не связанные с УФ-облучением.

