Новости политики

Путин поддержал внедрение искусственного интеллекта в ведомствах

Путин поддержал внедрение искусственного интеллекта в 44 ведомствах
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым поддержал идею распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для сокращения отчетности в 44 ведомствах, передает РИА Новости.

«Давайте так и сделаем», — сказал глава государства.

Губернатор Подмосковья отметил, что эксперимент по внедрению ИИ позволил в два раза снизить объем отчетной документации. Поэтому он предлагает распространить его на все 44 ведомства, что позволит регионам меньше отчитываться, а федеральные органы смогут получать всю необходимую информацию оперативно в цифровом виде.

29 декабря Путин провел рабочую встречу с Воробьевым, на которой обсудили вопросы модернизации ЖКХ и ИИ, а также вопросы развития детской медицины, внедрения ИИ и роботизации в индустрию и логистику региона.

15 декабря губернатор Московской области оценил итоги работы расчетного центра в системе ЖКХ. Воробьев отметил, что за 13 лет работы Единый расчетный центр в Подмосковье стал одним из самых важных элементов всей системы ЖКХ. Сегодня он обслуживает 84% жилплощади региона, уже есть планы на развитие центра на 2026 год.

Ранее Путин рассказал об искусственном интеллекте в работе МЧС.

