Новости политики

Советница Залужного опровергла сообщения о его планах покинуть пост

Советница Залужного Тороп опровергла его планы покинуть пост посла в январе
Vogue

Медиасоветница экс-главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла появившуюся ранее в украинских СМИ информацию о том, что он планирует покинуть свой пост в начале января и вернуться в Киев. Об этом сообщает «Украинская правда».

По ее словам, «неназванные источники как всегда всё знают о Залужном и его планах».

«Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании», — добавила Тороп.

29 декабря информационный портал NV, сославшись на источники в политических и дипломатических кругах, сообщил, что Залужный намерен покинуть свой пост в начале января 2026 года.

В публикации говорилось, что он, вероятно, хочет вернуться в Киев, и может объявить об этом решении 4-5 января 2026 года, «если ничего не повлияет на его решение».

Позднее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что Залужный является креатурой Великобритании, и в случае ухода украинского лидера Владимира Зеленского он может занять пост президента Украины при поддержке Лондона.

Ранее Зеленского заподозрили в попытках дискредитировать Залужного.

