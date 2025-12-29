Размер шрифта
«Танковая карусель и новая тактика»: названы главные успехи России в зоне СВО за год

Аналитик Кнутов: новая тактика ВС России позволяет быстро освобождать города
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия смогла достичь значительных успехов в зоне СВО за 2025 год. ВС РФ выработали новую тактику, которая позволяет «за несколько дней» освобождать города, а также отработали так называемую «танковую карусель» для ударов по позициям ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Успехи значительные достигнуты, особенно во второй половине 2025 года. В силу того, что поменялась тактика, мы теперь освобождаем населенные пункты, берем их в печь, как правило, обходим с севера, с юга и затем уже изолируем район боевых действий», — подчеркнул военный эксперт.

По словам Кнутова, при создании «частичного кольца» вокруг города остаются дороги, по которым подразделения ВСУ может выйти из окружения. Такие пути подвергаются постоянным ударам артиллерии и дронов, отметил аналитик.

Освобождение Северска в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области силами ВС РФ показали эффективность такой тактики, считает собеседник.

«Мы на плечах противника буквально за несколько дней освобождали города», — подчеркнул Кнутов.

Кроме того, как указал военный эксперт, в 2025 году произошло «резкое изменение в практике применения дронов». Были созданы войска беспилотных систем, костяк которых составляют новые образцы российских беспилотников, напомнил аналитик.

На этом фоне «по-новому» стали действовать и танковые подразделения ВС России, заявил эксперт, отметив так называемую «танковую карусель» в зоне СВО.

«Мы взяли за основу сирийскую тактику танковой карусели, но только в этом случае один танк работает с закрытых позиций, a второй танк выскакивает и работает по укреплениям врага прямой наводкой. Потом они меняются. Эта тактика показала очень хороший результат», — подчеркнул Кнутов.

Наконец, заявил аналитик, в 2025 году началась изоляция юга и запада Украины от остальных регионов страны. Речь идет об ударах по южным районам страны ракетами и дронами.

«Благодаря этому был выведен из строя мост в Затоке (Одесская область. – «Газета.Ru»), через который из Румынии шли поставки оружия и боеприпасов, а также были выведены портовые сооружения в Одессе. Тем самым резко ограничили поставки оружия и боевой техники на Украину», — сказал собеседник, отметив, что аналогичным образом ВС РФ действуют в отношении Запада Украины.

Подытоживая, Кнутов также напомнил про улучшение взаимодействия в зоне СВО между разными родами войск, которое сейчас «просматривается очень хорошо».

27 декабря в ходе совещания в пункте управления объединенной группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова об освобождении населенных пунктов в ДНР. Командующие группировок «Центр» и «Восток» доложили главе государства о ходе выполнения боевых задач и об успешном освобождении городов Димитрова и Гуляйполя.

Ранее украинский военнопленный рассказал об отношении командования.

