Юрист считает, что Долина сможет саботировать решение суда о выселении еще несколько недель

Лариса Долина сможет саботировать решение суда и жить в квартире в Хамовниках еще несколько недель, если не захочет съезжать, поскольку для принудительного выселения Полине Лурье нужно будет обращаться к приставам. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он отметил, что с учетом праздников бюрократические процессы могут затянуться.

«Насколько известно, Лариса Долина заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января. Несмотря на то, что определение Мосгорсуда вступило в законную силу немедленно после вынесения, сам судебный акт в полном объеме еще не изготовлен. То есть у Полины Лурье, несмотря на решение в ее пользу, формально связаны руки. Ей необходимо дождаться изготовления судебного акта, получить его на руки, а затем потребовать у Долиной исполнить решение суда. В случае, если Долина откажется это сделать, Лурье вынуждена будет подать заявление в суд с требованием выдать исполнительный лист. После получения исполнительного листа нужно будет обратиться в службу судебных приставов Хамовнического района. Пока приставы возбудят исполнительное производство, пока дадут срок Долиной на добровольное исполнение постановления пристава, который сам по себе составляет пять дней, пройдет немало времени. А с учетом предстоящих праздников, рассчитывать на быстрое получение юридически значимых документов тоже не стоит. Подытоживая, можно с уверенностью сказать, что в ближайшие две-три недели Долина вполне может оставаться в квартире и саботировать решение суда», — сказал он.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

29 декабря адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что артистка отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу законной владелицы. По ее словам, Долина заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на видео сняли, как десятки платьев Ларисы Долиной вывозят на «Газели» из квартиры.