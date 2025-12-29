Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
 (обновлено )
Новости политики

В Совфеде оценили слова главы эстонской разведки о военных планах России

Сенатор Пушков: признание главы СВР Эстонии напомнило Холодную войну
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Заявлениями о якобы существующей российской угрозе европейские политики оправдывают растущие военные расходы, милитаризацию экономики и политики, а также подготовку к «горячей» войне. Об этом написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал слова главы Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росина, который заявил, что «Россия не намерена вторгаться в какую-либо страну Прибалтики или НАТО в целом».

Пушков отметил, что подобные «признания» о нежелании России нападать на Европу делали и другие представители ЕС. При этом они все еще видят для Европы некую «военную угрозу» со стороны Москвы, подчеркнул сенатор.

«Этот «двойной счет» характерен для нынешней Европы, являясь классической формулой «холодной войны», позволяющей оправдать растущие военные расходы, милитаризацию экономики и политики и подготовку к войне горячей», — отметил он.

22 декабря 2025 года замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует нападать на НАТО и Евросоюз.

11 декабря 2025 года глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что российские власти готовы письменно зафиксировать, что у Кремля нет каких-либо планов нападения на Евросоюз или НАТО.

Также на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 17 декабря президент Росси Владимир Путин назвал «ложью» и «бредом» «мнимую российскую угрозу европейским странам».

Ранее Пушков объяснил, почему Россия не нападет на Европу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27527863_rnd_7",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209, record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+