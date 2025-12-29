Путин назначил нового постпреда при ОБСЕ

Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского новым постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Другим указом Путин освободил Александра Лукашевича от обязанностей постпреда РФ при ОБСЕ, назначив постпредом при уставных органах СНГ.

Дмитрий Полянский занимал должность первого заместителя постоянного представителя РФ в ООН.

В ноябре Полянский рассказал, что ряд западных дипломатов, которые пришли работать в ООН после начала конфликта на Украине, избегают контактов с российской делегацией. При этом он добавил, что в ООН «очень сильно изменилось» и отношение к украинским дипломатам. По его наблюдениям, западные дипломаты не переносят личное на рабочее и все «неприятные вещи» обычно говорят украинцам «в микрофон».

Ранее Полянский заявил о готовности РФ к любому формату переговоров по Украине.