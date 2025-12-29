В Сеуле допустили, что отношения Южной Кореи и России могут улучшиться

Отношения Южной Кореи и России могут скоро улучшиться. Об этом заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, пишет РИА Новости.
«Похоже, что уже скоро отношения с Россией улучшатся», — сказал он.
В первый день после возвращения в исторический комплекс Синего дома президент принял аккредитованных журналистов в рамках пресс-конференции.
В начале месяца президент Кореи заявил, что считает важными отношения с Россией и будет продолжать поддерживать коммуникацию с Москвой.
Он также отметил, что отношения России и Северной Кореи развиваются в невыгодном для Сеула направлении, но Южная Корея не намерена полностью отказываться от связей с РФ.
27 октября глава Минтранса России Андрей Никитин сообщил, что российские власти ищут возможности возобновить перелеты между РФ и Южной Кореей. По его словам, ситуация с республикой ничем не отличается от прочих подобных, и работа с Сеулом ведется такая же, как и с другими.
Ранее Южная Корея провела с РФ закрытые консультации по отношениям с КНДР.