На Украине раскрыли схему хищения электричества на $4 млн

На Украине расхитили электроэнергию на $4 млн
Национальное антикоррупционное бюро Украины

Директор одного из предприятий на Украине организовал схему хищения электроэнергии на $4 млн. В этом ему помогали сотрудники госкомпании «Укрэнерго», сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

По информации следствия, задержанный директор компании заключил фиктивный договор с подконтрольным ему поставщиком электроэнергии, не оплачивая ее по факту. Представитель «Укрэнерго» знал об этой мошеннической схеме, однако покрывал мошенников. В результате предприятие не оплатило 82 тыс. МВт-ч электроэнергии на сумму порядка $4 млн. Как уточнили в прокуратуре Украины, всем фигурантам дела предъявлены обвинения в хищениях, присвоении денег, а также злоупотреблении служебным положением.

В начале ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски по делу о коррупции в сфере энергетики Украины. В ведомстве заявили, что «следствие задокументировало деятельность «высокоуровневой преступной организации», участники которой «выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора», в частности «Энергоатом». Позднее в НАБУ рассказали, что легализация коррупционных средств осуществлялась через офис в центре Киева — было «отмыто» порядка $100 млн.

Ранее сообщалось, что на Украине усиливают контроль за Зеленским из-за коррупции.

