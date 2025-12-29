Глава МИД Эстонии придумал, как заставить Россию «серьезно отнестись к переговорам»

Глава МИД Эстонии Цахкна призвал давить на Россию ради мира на Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского призвал «усилить давление» на Россию, чтобы заставить ее серьезно относиться к мирным переговорам. Его слова по итогам встречи с главой МИД Украины приводит «Европейская правда».

Он отметил, что прошедшая 28 декабря встреча показала, что США и Украина прилагают усилия для достижения мира на Украине. Он считает, что Россия единственная якобы не демонстрирует готовности к урегулированию конфликта с Киевом. Министр обвинил Москву в желании «уничтожить суверенитет Украины и перестроить европейскую систему безопасности».

Пока РФ не покажет готовности к переговорам, международному сообществу следует сосредоточиться на поддержке Украины и усилении давления на Москву, чтобы побудить ее серьезно отнестись к переговорам, утверждает министр.

«Необходимо и в дальнейшем направлять все усилия на поддержку Украины и еще более жесткое давление на агрессора, чтобы в конечном итоге заставить его серьезно отнестись к переговорам», – заявил Цахкна.

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Переговоры политиков продлились больше двух часов. После их окончания Трамп назвал «потрясающей» встречу с Зеленским. Глава Белого дома отметил, что им удалось многое обсудить.

Трамп рассказал, что вместе с Зеленским поговорил с президентами Франции, Финляндии и Польши Эммануэлем Макроном, Александром Стуббом и Каролем Навроцким, премьер-министрами Норвегии, Италии и Британии Йонасом Гаром Стёре, Джорджей Мелони и Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

