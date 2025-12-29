Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

«Все так же идут бои»: в Госдуме призвали судить о переговорах по ситуации на фронте

Депутат Журавлев: добрая воля Трампа ничего не значит
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что мира на Украине можно достичь за несколько недель. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» предложил судить о переговорах по ситуации на фронте – бои идут, а ВСУ «изо всех сил держатся за каждый рубеж».

«На фронте миротворческие усилия Трампа и Зеленского не особо заметны — все так же идут бои, и ВСУ держатся изо всех сил за каждый рубеж. Теракты на российской территории, которые планируют и осуществляют украинские спецслужбы, тоже не прекратились как по мановению волшебной палочки. Можно сколько угодно молоть языком, но какое-либо соглашение возможно только с опорой на ситуацию на земле», — заявил он.

Журавлев призвал не делать поспешных выводов о доброжелательности президента США в сторону России.

«Да и Зеленский здесь, в принципе, ни при чем — договариваться о гарантиях безопасности для России следует исключительно с Соединенными Штатами Америки. Трамп пока демонстрирует к этому добрую волю, но это, надо помнить, ровным счетом ничего не значит. Тем более его ритуальные рукопожатия с давно потерявшим свою легитимность главой киевского режима», — заключил он.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу 28 декабря в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Они чуть более двух часов обсуждали урегулирование конфликта с Россией. По итогам встречи Трамп заявил, что мира можно добиться в течение нескольких недель – был достигнут, по его словам, «огромный прогресс». Кроме того, он не исключил возможность встречи Путина и Зеленского.

Ранее в Госдуме назвали условие для разговора Зеленского с Путиным.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27526189_rnd_1",
    "video_id": "record::54f43802-478b-4c3e-8292-c92217790f81"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+