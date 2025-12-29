«Все так же идут бои»: в Госдуме призвали судить о переговорах по ситуации на фронте

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что мира на Украине можно достичь за несколько недель. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» предложил судить о переговорах по ситуации на фронте – бои идут, а ВСУ «изо всех сил держатся за каждый рубеж».

«На фронте миротворческие усилия Трампа и Зеленского не особо заметны — все так же идут бои, и ВСУ держатся изо всех сил за каждый рубеж. Теракты на российской территории, которые планируют и осуществляют украинские спецслужбы, тоже не прекратились как по мановению волшебной палочки. Можно сколько угодно молоть языком, но какое-либо соглашение возможно только с опорой на ситуацию на земле», — заявил он.

Журавлев призвал не делать поспешных выводов о доброжелательности президента США в сторону России.

«Да и Зеленский здесь, в принципе, ни при чем — договариваться о гарантиях безопасности для России следует исключительно с Соединенными Штатами Америки. Трамп пока демонстрирует к этому добрую волю, но это, надо помнить, ровным счетом ничего не значит. Тем более его ритуальные рукопожатия с давно потерявшим свою легитимность главой киевского режима», — заключил он.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу 28 декабря в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Они чуть более двух часов обсуждали урегулирование конфликта с Россией. По итогам встречи Трамп заявил, что мира можно добиться в течение нескольких недель – был достигнут, по его словам, «огромный прогресс». Кроме того, он не исключил возможность встречи Путина и Зеленского.

Ранее в Госдуме назвали условие для разговора Зеленского с Путиным.