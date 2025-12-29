Историку Тамаре Эйдельман утвердили обвинение

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о реабилитации нацизма и фейках в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В публикации отмечается, что Эйдельман заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи Уголовного кодекса России «реабилитация нацизма» и по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ».
«Уголовное дело будет рассмотрено судом в отсутствие обвиняемой, находящейся в розыске», — говорится в публикации.
В октябре Московский суд заочно арестовал Эйдельман по делу о реабилитации нацизма.
В конце декабря 2024 года Эйдельман была оштрафована на 45 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах.
Кроме того, по данным столичной прокуратуры, в январе против Эйдельман возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета).
Ранее стала известна причина признания историка Эйдельман иноагентом.