Историку Тамаре Эйдельман утвердили обвинение

Прокуратура утвердила обвинение Эйдельман по делу о реабилитации нацизма, фейкам

Тамара Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о реабилитации нацизма и фейках в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что Эйдельман заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи Уголовного кодекса России «реабилитация нацизма» и по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ».

«Уголовное дело будет рассмотрено судом в отсутствие обвиняемой, находящейся в розыске», — говорится в публикации.

В октябре Московский суд заочно арестовал Эйдельман по делу о реабилитации нацизма.

В конце декабря 2024 года Эйдельман была оштрафована на 45 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах.

Кроме того, по данным столичной прокуратуры, в январе против Эйдельман возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета).

Ранее стала известна причина признания историка Эйдельман иноагентом.