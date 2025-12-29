Гараж и две машины сгорели в российском селе из-за уличной гирлянды

В Челябинской области уличная гирлянда стала причиной пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в период с 27 по 28 декабря в частном домовладении, расположенном в селе Кизильское. В гараже на территории началось возгорание, в какой-то момент огонь перекинулся на два автомобиля — они оказались полностью уничтожены в результате случившегося. Жилая постройка не пострадала, хозяев в это время не было дома.

Предварительно установлено, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в гараже, куда была включена уличная гирлянда для украшения двора.

До этого новогодняя елка спалила квартиру российской многодетной семьи. Пламя распространилось стремительно, быстро заполнив помещение едким дымом. В это время дома находились родители и четверо детей в возрасте от полутора до 11 лет. Женщина с тремя детьми смогла самостоятельно эвакуироваться. Отец семьи вывел четырехлетнего сына на балкон, после чего вернулся в горящую квартиру.

