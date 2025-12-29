Размер шрифта
Высшая квалификационная коллегия выдвинула кандидата на пост первого замглавы ВС РФ

РИА: ВККС рекомендовала Давыдова на пост первого зампреда Верховного суда России
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рекомендовала Владимира Давыдова в качестве кандидата на должность первого заместителя председателя Верховного суда страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Рекомендовать Давыдова Владимира Александровича кандидатом на должность первого заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации», — огласил решение председатель ВККС Николай Тимошин.

Владимир Давыдов работает в Верховном суде России с 1999 года. В настоящее время он занимает должность заместителя председателя суда — председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ.

29 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Павла Степанова на должность временно исполняющего обязанности полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах РФ. Сейчас Степанов возглавляет департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования кабинета министров.

До этого пост представителя правительства Верховного суда РФ занимал Михаил Барщевский. 70-летний юрист покинул должность в связи с достижением предельного возраста.

Ранее Путин наградил председателя Верховного суда России орденом.

