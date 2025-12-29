«Шаг вперед»: депутат Госдумы — о переговорах Зеленского и Трампа во Флориде

Слуцкий: европейцы не смогут перетянуть Трампа на свою сторону по Украине

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в разговоре с «Газетой.Ru» назвал прошедшие переговоры между президентами США и Украины «шагом вперед». По его мнению, в основу мира ляжет план Москвы и Вашингтона.

«Переговоры Трампа во Флориде могут стать шагом вперед в процессе реального урегулирования. Американский лидер не стал руководствоваться широко разрекламированным Зеленским планом из 20 пунктов. Симптоматичным сигналом, своего рода предупреждением, стал звонок Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину перед началом встречи с Зеленским», — сказал он.

По мнению Слуцкого, европейские лидеры из «Коалиции желающих» уже не смогут перетянуть президента США на свою сторону.

«Судя по итоговым заявлениям, в подходах американской стороны определяющим остается «дух Анкориджа» как основа для конструктивного взаимодействия. «Коалиции желающих» не удается перетянуть Трампа на свою сторону. «Партия войны» по-прежнему остается на обочине переговорного процесса, ключи от которого в руках Москвы и Вашингтона. И европейским столицам не стоит даже пытаться подрывать движение к миру», — заключил он.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу 28 декабря в резиденции президента США в Мар-а-Лаго. Они чуть более двух часов обсуждали урегулирование конфликта с Россией. По итогам встречи Трамп заявил, что мира можно добиться в течение нескольких недель – был достигнут, по его словам, «огромный прогресс». Кроме того, он не исключил возможность встречи Путина и Зеленского.

Ранее в Госдуме призвали судить о переговорах по ситуации на фронте.