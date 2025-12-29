Размер шрифта
Новости политики

В России объяснили слова Трампа о гарантиях безопасности Украине

Политик Климов: Трамп хочет быть в стороне от гарантий безопасности Киеву
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп стремится дистанцироваться от вопроса предоставления гарантий безопасности Киеву, поэтому говорит о том, что эта проблема будет решаться европейскими лидерами. Об этом «Газете.Ru» заявил член бюро высшего совета «Единой России» и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

«Он (Трамп – «Газета.Ru») понимает, что участвовали во всем этом конфликте в значительной степени представители Европы и бывшего руководства Соединенных Штатов Америки. Вот и все. Трамп, он очень хочет быть в стороне от всего этого (от гарантий Украине – «Газета.Ru»), не упуская, конечно, при этом какой-то выгоды его стране, в том числе и материальной», — подчеркнул он.

По словам Климова, в конечном счете «последнее слово будет за Москвой» по вопросу о гарантиях безопасности Киеву.

Трамп в начале встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским во Флориде 28 декабря заявил, что страны Европы будут активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности для республики.

«Будут предусмотрены меры и оборудование в сфере безопасности, это будет прочное соглашение», — сказал американский политик.

Ранее Зеленский раскрыл, что в мирном плане не удалось согласовать с Трампом.

