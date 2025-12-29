В Госдуме предложили увеличивать материнский капитал за многодетность

Материнский капитал в России должен увеличиваться в зависимости от числа детей в семье. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

«Материнский капитал — это помощь государства при рождении ребенка, желательно при рождении второго и последующих детей. Поэтому если мы сейчас будем смотреть в сторону увеличения материнского капитала, то, безусловно, он должен быть прогрессивен в зависимости от количества детей. Второй ребенок — это минимум, и, так сказать, базовое количество детей должно быть трое. Поэтому особенное внимание нужно уделять семьям, которые имеют счастье завести третьего и последующих детей. Я считаю, что материнский капитал как основная выплата за первого ребенка, он, конечно, не выполняет своей демографической функции, он выполняет функцию соцзащиты. Да, это хорошее явление, всем нравится, но с точки зрения демографии он непродуктивен. Поэтому давайте увеличивать в зависимости от количества детей так, чтобы, рожая пятого, люди знали, что получат достойную поддержку», — сказал Милонов.

Он также упомянул программу семейной ипотеки, которая «дополняет меры соцподдержки для молодых семей».

«И здесь отчасти совокупная поддержка со стороны государства на достаточно значительном уровне», — заключил Милонов.

До этого Всероссийский научно-исследовательский институт труда выяснил, что покупательная способность материнского капитала за последние десять лет снизилась почти в два раза. Эксперты объясняют это опережающим ростом цен на недвижимость, инфляцией и ослаблением рубля. В исследовании говорится, что если в 2015 году на средства материнского капитала можно было приобрести в среднем около 9 квадратных метров жилья на первичном рынке, то к 2025 году этот показатель сократился до 3,5–4 квадратных метров.

Маткапитал в России ежегодно индексируют. В этом году его размер составляет 690 тыс. рублей на первого ребенка и 912 тыс. рублей — на второго, если денежные средства за первого получены не были. За третьего и последующих детей маткапитал не предполагается.

