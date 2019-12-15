56 островов: коммунисты Японии требуют все Курилы

Все 56 Курильских островов являются японской территорией – такого заявления от Токио на переговорах с Москвой потребовал глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.

Реклама

Он также назвал несправедливой Сан-Францисскую конференцию 1951 года по итогам Второй мировой войны, в ходе которой Токио отказался от всех прав на Южный Сахалин и Курильские острова — за исключением гряды Хабомаи, островов Шикотан, Кунашир и Итуруп, которые Япония по-прежнему считает своей территорией.

«Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага», — приводит РИА «Новости» слова японского политика.

В начале нынешнего месяца премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что в скором времени на основе нового подхода будет решен вопрос о южной части Курильских островов.

«Мы разделяем с президентом России [Владимиром] Путиным искреннее стремление к разрешению территориальной проблемы на основе нового подхода», — сказал Абэ.

По его словам, обеспечены поездки бывших жителей Курил на четыре северных острова для посещения могил предков. Премьер с сожалением напомнил, что бывшие жители острова уже умерли или находятся в преклонном возрасте.

«Я приложу все усилия к тому, чтобы на лица этих людей как можно скорее вернулись улыбки», — подчеркнул Абэ.

При этом днем ранее в Токио прошел митинг за возвращение «северных территорий», как в Японии называют южную часть Курильских островов.

В нем приняли участие около 500 человек, среди которых были и бывшие японские жители этих территорий. Туда пришел и представитель японского правительства — министр по делам Окинавы и «северных территорий» Сэйити Это.

«Мы продолжим добиваться взаимного понимания и всецело поддерживаем дипломатические переговоры [по этому вопросу]», — сказал он, выступая перед собравшимися.

По его словам, в случае передачи Россией четырех островов Япония будет развивать совместные проекты и поддерживать бывших жителей этих мест.

В митинге также поучаствовал губернатор северной префектуры Хоккайдо, который «от всего сердца» надеется, что «северные территории будут возвращены [Японии] как можно скорее». По завершении выступлений собравшиеся колонной прошли по центру столицы, скандируя лозунги с требованием «вернуть северные территории» Японии.

Замглавы МИД России Игорь Моргулов сообщил, что страна не может заключить мирный договор с Японией из-за сохраняющихся разногласий в подходах. Дипломат указал, что две страны имеют принципиальные расхождения к соглашению и это затрудняет процесс переговоров. Моргулов заявил, что пока Россия и Япония не смогли преодолеть свои разногласия.

«Без этого дальнейшее продвижение в переговорном процессе очень затруднительно», — заключил представитель российского внешнеполитического ведомства.

В сентябре нынешнего года президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ провели переговоры на полях Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке.

В ходе встречи лидеры обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, стороны поговорили о ситуации вокруг мирного договора между Москвой и Токио. Абэ подтвердил намерение продвигать процесс с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны.

Президент России отметил, что вопрос мирного договора с Японией касается не только двусторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств.

«Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией, несмотря на возможные трудности. Абэ ответил, что России и Японии нельзя больше медлить.

«Нашими усилиями устойчиво создается образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — согласился японский лидер.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев также уверен, что России и Японии нужно заключить мирный договор. Об этом он сказал после встречи с новым генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой в Токио.