Практическую реализацию решения о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе для деэскалации внутриукраинского военного конфликта бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал успехом президента России Владимира Путина, передает ФАН.

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Бывший дипломат при этом заявил, что не одобряет происходящее — отвод от линии соприкосновения на нескольких самых напряженных участках с одной стороны вооруженных сил военных Украины, с другой — ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«К сожалению, у него много успехов. Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение», — указал политик.

Накануне шоумен Сергей Сивохо, который сейчас является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, предложил несколько шагов по «ментальному возвращению» жителей самопровозглашенных республик. В его плане пять пунктов.

«Невозможно вернуть территории без людей. А вот вернуть людей ментально необходимо уже сейчас, даже пока территории не возвращены под контроль Украины», — считает Сивохо.

Он написал на своей странице в Facebook, что властям страны стоит выдавать паспорта Украины детям, которые родились в ДНР, ЛНР и Крыму после 2014 года. Кроме того, по его мнению, Киев должен вернуть соцвыплаты пенсионерам. В своем посте Сивохо подчеркнул, что

необходимо найти способ, при помощи которого можно компенсировать потери от разрушенного и уничтоженного жилья из-за боевых столкновений.

В четвертом пункте он говорит о том, что стоит упростить порядок пересечения КПП. И, наконец, по мнению советника секретаря СНБО, Киев должен избавиться от штампа «сепар» в отношении жителей Донбасса.

Он также отметил, что его команда начала разрабатывать новую гуманитарную политику на юго-востоке страны.

За день до этого стало известно, что заседание «нормандской четверки» — президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии — по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе пройдет в понедельник, 9 декабря в Париже. Об этом сообщала канцелярия Елисейского дворца.

В анонсе администрации президента Франции указывалось, что посылом к проведению этого саммита стало продвижение в переговорах по поводу прекращения войны на юго-востоке Украины и в целом «серьезные успехи» на пути к достижению деэскалации, передает НСН.

Среди положительных результатов отмечается, в частности, отвод военных обеих сторон конфликта — украинских вооруженных сил и ополченцев — с линии соприкосновения в районах, где шли наиболее ожесточенные бои.

Для встречи лидеров «нормандской четверки» Киеву необходимо действовать в соответствии с «формулой Штайнмайера», которая была согласована и подписана в октябре представителями контактной группы по урегулированию в Донбассе.

В «формуле» прописан механизм предоставления Донбассу со стороны Киева особого статуса.

Основная идея соглашения — демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Закон об особом порядке местного самоуправления в указанных районах должен временно вступать в силу в день голосования, а когда ОБСЕ признает легитимность выборов — стать постоянным.

При этом чуть ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России. По его словам, инициатива военного снабжения Украины принадлежала лично президенту Дональду Трампу.

Глава американского внешнеполитического ведомства также обвинил лидера России Владимира Путина в стремлении нанести урон Украине, и шаг американской стороны якобы стал ответом на такую политику Кремля.

При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, а уполномоченные посланники ОБСЕ признали, что до сих пор не могут найти доказательства словам Киев о якобы присутствии вооруженных сил РФ в Донбассе.

В данный момент известно, что

больше половины жителей ДНР и ЛНР хотят, чтобы эти территории вошли в состав России.

Об этом свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.

Согласно статистическим сведениям, в составе России самопровозглашенные республики видят 64,3% их жителей. При этом 13,4% считают, что эти территории должны стать «частью России, но с особым статусом».

Желание вернуться в состав Украины выразили 18,5% опрошенных. При этом «быть частью Украины как прежде» захотели 5,1% респондентов, а 13,4% готовы войти в состав этой страны с особым статусом.