40 тысяч новых граждан: в ЛНР рассказали о выдаче паспортов РФ

Около 40 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) получили российские паспорта. Об этом 13 ноября заявил заместитель начальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда.

«Порядка 40 тыс. [жителей ЛНР] уже стали счастливыми обладателями паспортов Российской Федерации»,

— сообщил он в ходе церемонии открытия нового отделения миграционной службы в Луганске.

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Он также отметил, что еще более 60 тыс. человек также хотят получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Как сообщал ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, уже более 36 тыс. человек получили паспорта России в упрощенном порядке.

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). И уже 14 июня в Россию приехали первые жители Донецкой народной республики для получения гражданства РФ — паспорта получили 34 человека.

В июле Путин внес в указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» изменения, давшие возможность в упрощенном порядке получать гражданство всем жителям Донбасса, а не отдельных его территорий.

Киев негативно отреагировал на действия российской стороны. Решение Москвы украинский МИД назвал «нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины» как независимого и суверенного государства. К тому же дипломаты оценили его как серьезную угрозу безопасности на всем европейском континенте.

«МИД Украины категорически требует <...> безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия», — сообщалось в заявлении министерства, опубликованном после указа Путина упростить порядок выдачи паспортов.

В украинском МИДе подчеркнули, что такие указы о паспортизации не будут признаваться украинской стороной. Более того, там призвали международных партнеров не признавать эти документы и усилить антироссийские санкции.

Осудили действия России и на Западе. Вместе с тем некоторым жителям республик, получившим российские паспорта, уже предоставили шенгенские визы, что вызвало возмущение в Германии.

«В своих парадных речах канцлер и министр иностранных дел ФРГ воспевают поддержку украинского правительства. Но одновременно с этим не составляет никаких проблем поставить визу в российский паспорт, который Путин выдал в восточной Украине!» — говорила депутат от немецкой «Свободной демократической партии» (СвДП) Рената Альт.

Российская сторона, однако, заявила, что решение о предоставлении гражданства — это внутреннее дело каждой страны.

«Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам. Чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — говорил президент России.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский распорядился подготовить законопроект об упрощении процедуры выдачи украинского гражданства для граждан Российской Федерации. Согласно позиции Киева, этнические украинцы из «дружественных стран» должны иметь возможность получить гражданство Украины по упрощенной системе, которое будет для них вторым.

Помимо этого, Зеленский считает, что необходимо также предоставлять гражданство Украины людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах. В связи с этим он также поручил создать соответствующий порядок упрощенного получения паспортов.

В сентябре украинская разведка заявила, что Россия ускорила выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По мнению разведслужбы, это связано с тем, что с 1 октября в подразделениях войск в Донбассе якобы будут служить только военнослужащие с российским гражданством.

Разведка уточнила, что таким способом российская сторона хочет усилить свои позиции на международных переговорах, касающихся урегулирования ситуации в Донбассе.

Кроме того, в ведомстве полагают, что посредством паспортизации Донбасса Россия якобы не хочет потерять свое влияние в регионе, если ее «принудят» согласиться на некоторые уступки по реализации минских соглашений.

Россия при этом неоднократно отмечала, что не является участником конфликта на востоке Украины.