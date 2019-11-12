Нетаньяху без подарка: Путин не помилует израильтянку

Российский президент Владимир Путин решит, отпускать ли на свободу осужденную за хранение и контрабанду наркотиков израильтянку Нааму Иссахар, после того, как Израиль выйдет из «политического тупика». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к ведущимся в Кремле обсуждениям.

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Путин якобы не хочет делать «подарок» премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху в связи с возможными перевыборами. Под «тупиком» рассматривается ситуация, сложившаяся после повторных выборов в парламент. Так как партия израильского премьера не смогла получить большинство и сформировать коалицию, Нетаньяху потерял возможность создать правительство.

По мнению собеседников Bloomberg, в январе могут пройти перевыборы. Именно после этого, утверждают источники агентства, вопрос о помиловании израильтянке вновь поднимут на международном уровне.

Нааму Иссахар задержали в апреле этого года в московском аэропорту Шереметьево, когда она летела транзитным рейсом. Правоохранители обнаружили у 25-летней девушки 9,6 грамма гашиша. В итоге российский суд в октябре этого года приговорил ее к 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Но девушка не согласна с обвинением: она признала вину только в хранении наркотического вещества.

Ранее израильский министр Зеев Элькин заявил, что история с гражданкой страны и тщетные попытки правительства страны ее освободить не являются кризисом отношений с Россией, передает РИА «Новости».

«Нет, это, конечно, не кризис в официальных двусторонних отношениях. Мы как правительство Израиля заинтересованы по-прежнему развивать с Россией максимально добрые отношения, развивать наши взаимоотношения. Я говорю это официально, как сопредседатель межправительственной комиссии по сотрудничеству «Израиль — Россия», — отметил политик.

Вместе с тем он обратил внимание, что с момента вынесения приговора «общественный климат» в Израиле изменился. По его словам, назначенный Иссахар срок «любому израильтянину, да и нам как правительству Израиля кажется абсолютно нелогичным и неоправданным».

Он отметил, что из-за сложившейся ситуации израильтяне стали отменять полеты в Москву. На 17 октября отмена билетов «достигла 40%», и «это влияет на климат бизнес-проектов и вложений», рассказал Элькин.

Незадолго до этого заявления президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху направили на имя Путина просьбу о помиловании осужденной. «Сегодня [13 октября] я обратился к президенту России [Владимиру] Путину как другу еврейского народа и Государства Израиль в отношении дела Наамы Иссахар. Хотя Наама совершила серьезную ошибку и признала ее, такой длительный приговор может оказать ужасное влияние на ее жизнь», — написал глава государства в Twitter, прикрепив к посту копию письма, адресованного его российскому главе.

По данным газеты Haaretz, Кремль планировал обменять девушку на российского хакера Алексея Буркова.

Его задержали в 2015 году в Тель-Авиве по запросу США. Американские власти считают, что молодой человек причастен к финансовым махинациям с кредитными картами. Сначала Израиль был намерен экстрадировать Буркова, однако потом Верховный суд наложил временный запрет на этот процесс. Такое решение было связано с обращением семьи Иссахар. Ее родственники надеются, что стороны договорятся об обмене Иссахар на Буркова.

Тем временем в Кремле отказались комментировать возможность обмена. В начале ноября у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спросили, продвигается ли рассмотрение просьбы о помиловании Наамы Иссахар и ведутся ли переговоры об обмене ее на Буркова. «Нет, я не даю никакую информацию на этот счет», — ответил он.

Вместе с тем Израиль утверждает, что этот обмен невозможен.

Стоит отметить, что израильская сторона не в первый раз обращается к российскому главе по этому делу. Так, ранее Нетаньяху общался с Путиным и просил «смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы», сообщили в канцелярии премьер-министра. Тогда же он дал ясно понять, что передача Буркова американским правоохранителям не может быть приостановлена, если Верховный суд примет соответствующее решение.