«Поступил правильно»: вратаря Бобровского поддержали за драку с американцем в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поддержал российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского после его драки с американским голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Вратари – это часть команды, Сергей Бобровский сразу отреагировал на то, что происходило у ворот соперника. Он поступил абсолютно правильно. И ничего страшного в этом нет», — сказал Фетисов.

Встреча проходила на домашней арене «Флориды Пантерз» в городе Санрайз. На 46-й минуте матча, когда «Сан-Хосе Шаркс» вел со счетом 3:1, нападающий хозяев применил силовой прием против защитника гостей Венсана Деарне. Это привело к потасовке, в ходе которой вратарь «акул» Неделькович, несколько раз ударил Родригеса. Выехавший из своих ворот на противоположный конец площадки Бобровский, защищая одноклубника, вступил в драку с Недельковичем, предварительно скинув с того шлем. В итоге судья назначил обоим голкиперам по семь минут штрафа за драку и выход из ворот.

Встреча завершилась поражением «Флориды» со счетом 1:4.

