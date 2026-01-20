Глава Адыгеи рассказал о последствиях прилета БПЛА

Тахтамукайский район Адыгеи пострадал при атаке БПЛА. Об этом написал в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Чиновник уточнил, что из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоэтажку и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Кумпилов добавил, что жители получат необходимую помощь. Власти также организуют для них пункт временного размещения.

До этого Telegram-канал Mash писал, что при налете беспилотника на многоэтажку в поселке Новая Адыгея были повреждены не менее 25 квартир. Жителей дома эвакуировали.

Вечером 20 января налет БПЛА был зафиксирован и в Краснодаре. Там дрон упал на жилой дом. Местные жители рассказали, что его обломки разлетелись по двору и повредили около десяти автомобилей. Пять из машин загорелись. При налете были разрушены шесть балконов, повреждены минимум 12 квартир и разбиты окна. В здании начался пожар.

