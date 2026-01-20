Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

Глава Адыгеи рассказал о последствиях прилета БПЛА

В Адыгее из-за прилета дрона начался пожар, затронувший жилой дом и парковку
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

Тахтамукайский район Адыгеи пострадал при атаке БПЛА. Об этом написал в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Чиновник уточнил, что из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоэтажку и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Кумпилов добавил, что жители получат необходимую помощь. Власти также организуют для них пункт временного размещения.

До этого Telegram-канал Mash писал, что при налете беспилотника на многоэтажку в поселке Новая Адыгея были повреждены не менее 25 квартир. Жителей дома эвакуировали.

Вечером 20 января налет БПЛА был зафиксирован и в Краснодаре. Там дрон упал на жилой дом. Местные жители рассказали, что его обломки разлетелись по двору и повредили около десяти автомобилей. Пять из машин загорелись. При налете были разрушены шесть балконов, повреждены минимум 12 квартир и разбиты окна. В здании начался пожар.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27669175_rnd_7",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+