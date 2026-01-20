На Западе заявили, что Украина не стала главной темой форума в Давосе

Тема Украины не вошла в список пяти основных проблем повестки дня на ужине для руководителей мировых нефтегазовых компаний в швейцарском Давосе. Об этом пишет Semafor.
«Я увидел, что сейчас Украина не стоит на первом или даже на пятом месте в повестке дня», — сообщил изданию участник.
Отмечается, что в списке участников есть большинство европейских и ближневосточных гигантов, но без компаний из США.
Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие проходит с 19 по 23 января, а основной темой объявлен «Дух диалога».
В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, попытка сделать Украину главной темой на Мировом экономическом форуме в швейцарском Давосе не удалась.
Ранее российский сенатор рассказал, зачем Украина инициировала переговоры в Давосе.