На Западе заявили, что Украина не стала главной темой форума в Давосе

Semafor: Украина не вошла в топ-5 тем встречи глав мировых энергокомпаний в Давосе
Тема Украины не вошла в список пяти основных проблем повестки дня на ужине для руководителей мировых нефтегазовых компаний в швейцарском Давосе. Об этом пишет Semafor.

«Я увидел, что сейчас Украина не стоит на первом или даже на пятом месте в повестке дня», — сообщил изданию участник.

Отмечается, что в списке участников есть большинство европейских и ближневосточных гигантов, но без компаний из США.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие проходит с 19 по 23 января, а основной темой объявлен «Дух диалога».

В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, попытка сделать Украину главной темой на Мировом экономическом форуме в швейцарском Давосе не удалась.

Ранее российский сенатор рассказал, зачем Украина инициировала переговоры в Давосе.

