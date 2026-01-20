Дания планирует отправить в Гренландию тысячу солдат

Копенгаген разрабатывает планы по отправке в Гренландию солдат на фоне притязаний на остров со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

«В Дании разрабатываются планы по отправке до 1000 военнослужащих из армии в Гренландию в течение 2026 года», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что в этом году возможны дополнительные переброски живой силы и техники от датских ВМС и ВВС. По данным источников телеканала, планируется, что военные будут присутствовать на острове в течение всего года.

«Большое количество военнослужащих, участвующих в боевых действиях, говорит о том, насколько серьезно эта задача воспринимается в Вооруженных силах и, следовательно, на высшем уровне правительства. По словам моих источников, они планируют присутствие (армии - прим. ред.) в течение всего года, что можно сравнить с развертыванием датского боевого батальона в Латвии», – сообщил телеканалу эксперт по вопросам обороны Андерс Ломхольт.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. До этого глава правительства острова Йенс-Фредерик Нильсен Гренландии не исключил вероятность применения военной силы против Гренландии. По его словам, в случае нападения на Гренландию, являющуюся частью НАТО, это будет иметь последствия для всего мира.

Ранее в Дании предрекли войну с США в случае вторжения в Гренландию.