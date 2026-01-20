Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

Дания планирует отправить в Гренландию тысячу солдат

TV2: Дания разрабатывает планы по отправке в Гренландию тысячи солдат
Atef Hassan/Reuters

Копенгаген разрабатывает планы по отправке в Гренландию солдат на фоне притязаний на остров со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

«В Дании разрабатываются планы по отправке до 1000 военнослужащих из армии в Гренландию в течение 2026 года», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что в этом году возможны дополнительные переброски живой силы и техники от датских ВМС и ВВС. По данным источников телеканала, планируется, что военные будут присутствовать на острове в течение всего года.

«Большое количество военнослужащих, участвующих в боевых действиях, говорит о том, насколько серьезно эта задача воспринимается в Вооруженных силах и, следовательно, на высшем уровне правительства. По словам моих источников, они планируют присутствие (армии - прим. ред.) в течение всего года, что можно сравнить с развертыванием датского боевого батальона в Латвии», – сообщил телеканалу эксперт по вопросам обороны Андерс Ломхольт.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. До этого глава правительства острова Йенс-Фредерик Нильсен Гренландии не исключил вероятность применения военной силы против Гренландии. По его словам, в случае нападения на Гренландию, являющуюся частью НАТО, это будет иметь последствия для всего мира.

Ранее в Дании предрекли войну с США в случае вторжения в Гренландию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27669223_rnd_3",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+