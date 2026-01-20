Лавров предостерег от провокаций в отношении Калининградской области

Провокации вокруг Калининградской области станут самоубийством для их инициаторов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами. Но все должны знать, что это будет самоубийство для тех, кто затеет подобные провокации», — подчеркнул министр.

До этого губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на литовском языке ответил на заявления экс-замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде российского эксклава. Он привел цитату из фильма «Александр Невский»: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».

Президент России Владимир Путин уже предупреждал, что попытка блокады региона приведет к военному конфликту. В Североатлантическом альянсе много раз говорили о существовании планов по нейтрализации группировки РФ в Калининградской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ноябре член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил: блокировка любого субъекта России, в том числе Калининграда, согласно военной доктрине будет равносильна объявлению войны.

