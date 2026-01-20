Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Лавров предостерег от провокаций в отношении Калининградской области

Лавров назвал самоубийственными провокации в отношении Калининградской области
Сергей Гунеев/РИА Новости

Провокации вокруг Калининградской области станут самоубийством для их инициаторов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами. Но все должны знать, что это будет самоубийство для тех, кто затеет подобные провокации», — подчеркнул министр.

До этого губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на литовском языке ответил на заявления экс-замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде российского эксклава. Он привел цитату из фильма «Александр Невский»: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».

Президент России Владимир Путин уже предупреждал, что попытка блокады региона приведет к военному конфликту. В Североатлантическом альянсе много раз говорили о существовании планов по нейтрализации группировки РФ в Калининградской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ноябре член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил: блокировка любого субъекта России, в том числе Калининграда, согласно военной доктрине будет равносильна объявлению войны.

Ранее СМИ увидели в Балтийском море поле битвы для России и НАТО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27669121_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+