«Глуповато будет выглядеть»: Тарасова о желании Трусовой выступить на ОИ-2030

Тренер Тарасова не стала рассуждать о шансах Трусовой выступить на ОИ-2030

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова кратко отреагировала на желание российской фигуристки Александры Трусовой выступить на зимних Олимпийских играх 2030 года. Ее слова приводит издание Vprognoze.ru.

«А почему это может меня удивить? Я не люблю говорить за пять лет до следующей Олимпиады, это как-то глуповато будет выглядеть», — cказал Тарасова.

19 января СМИ сообщили, что Трусова планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Также фигуристка заявлена на чемпионат России по прыжкам.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

