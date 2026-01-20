Трамп поставил под сомнение готовность стран НАТО прийти на помощь США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время брифинга заявил журналистам, что сомневается в готовности НАТО прийти на помощь США в случае возникновения такой необходимости. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Я знаю, что мы придем им (НАТО - ред.) на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они (на помощь - прим. ред.) нам», — сказал глава Белого дома.

До этого Трамп пообещал, что Соединенные Штаты очень скоро начнут бороться с наркотрафиком, поступающим в страну по суше. Он также уточнил, что на данный момент США избавились практически от 100% наркотиков, которые поступали в страну по воде.

3 января, после операции в Венесуэле по попытке захвата президента Николаса Мадуро, Трамп на пресс-конференции предупредил несколько латиноамериканских стран. В частности, американский лидер заявил, что Вашингтону «придется что-то сделать» с Мексикой, где, по его мнению, сильное влияние оказывают преступные картели. Он утверждал, что мексиканские власти недорабатывают в борьбе с ними, из-за чего страна превратилась в канал поставки наркотиков в Соединенные Штаты.

Ранее Трамп раскритиковал Сомали.